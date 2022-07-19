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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье раскрыл свои планы в «ПСЖ»

19 Июля 2022 • 06:35 Комментировать

Новоиспеченный главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о своих планах в столичном клубе.

«Если ты тренируешь «ПСЖ», то должен стремиться к максимуму. Я очень амбициозный специалист и приехал в Париж исключительно за победами. Есть три внутренних трофея, которые мы обязаны забрать. Мы должны бить все рекорды во Франции. Я здесь, чтобы выиграть все», - передает слова наставника Lequipe.

Напомним, что Галтье занял пост рулевого «ПСЖ» этим летом. У руля столичного коллектива Кристоф сменил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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