Галтье раскрыл свои планы в «ПСЖ»

Новоиспеченный главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о своих планах в столичном клубе.

«Если ты тренируешь «ПСЖ», то должен стремиться к максимуму. Я очень амбициозный специалист и приехал в Париж исключительно за победами. Есть три внутренних трофея, которые мы обязаны забрать. Мы должны бить все рекорды во Франции. Я здесь, чтобы выиграть все», - передает слова наставника Lequipe.

Напомним, что Галтье занял пост рулевого «ПСЖ» этим летом. У руля столичного коллектива Кристоф сменил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.