Защитник «Ланса» переходит в «Марсель»

Французский защитник «Ланса» Жонатан Клосс, которым интересовались клубы АПЛ, продолжит свою карьеру в другой команде Лиги 1.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководители «Ланса» приняли предложение «Марселя», так что 29-летний французский футболист в ближайшее время официально перейдёт в стан «лазурных». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Жонатан Клосс провёл во французском чемпионате в составе «Ланса» 37 поединков, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.