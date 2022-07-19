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Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник «Ланса» переходит в «Марсель»

19 Июля 2022 • 05:44 Комментировать

Французский защитник «Ланса» Жонатан Клосс, которым интересовались клубы АПЛ, продолжит свою карьеру в другой команде Лиги 1.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководители «Ланса» приняли предложение «Марселя», так что 29-летний французский футболист в ближайшее время официально перейдёт в стан «лазурных». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Жонатан Клосс провёл во французском чемпионате в составе «Ланса» 37 поединков, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс Трансферы футбола - лето 2022 жонатан клосс
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