Галтье – о Мбаппе: «Он не должен брать на себя всю ответственность»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказал свое мнение о роли нападающего Килиана Мбаппе в игре команды.

«Мы не собираемся заставлять его нести всю ответственность. Это 23-летний парень, у которого есть понимание того, что происходит. Он знает, чего люди ждут от него, но вокруг него есть и другие игроки», - сказал новый наставник «ПСЖ».

Также он рассказал, как собирается использовать звездного форварда.

«Если мы хотим оставаться свежими и избегать травм, нам нужно найти баланс в плане игрового времени. Я хочу, чтобы Килиан работал в паре с другим нападающим. Мбаппе любит пространство, поэтому его напарник должен быть более сфокусирован на игре в штрафной», - отметил Галтье.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 35 матчей, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.