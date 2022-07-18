Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье – о Мбаппе: «Он не должен брать на себя всю ответственность»

18 Июля 2022 • 22:35 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказал свое мнение о роли нападающего Килиана Мбаппе в игре команды.

«Мы не собираемся заставлять его нести всю ответственность. Это 23-летний парень, у которого есть понимание того, что происходит. Он знает, чего люди ждут от него, но вокруг него есть и другие игроки», - сказал новый наставник «ПСЖ».

Также он рассказал, как собирается использовать звездного форварда.

«Если мы хотим оставаться свежими и избегать травм, нам нужно найти баланс в плане игрового времени. Я хочу, чтобы Килиан работал в паре с другим нападающим. Мбаппе любит пространство, поэтому его напарник должен быть более сфокусирован на игре в штрафной», - отметил Галтье.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 35 матчей, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
22:35 · Франция. Лига 1
Галтье – о Мбаппе: «Он не должен брать на себя всю ответственность»
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться защитником «ПСЖ»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1
20:46 · Франция. Лига 1
Марсело может продолжить карьеру в Лиге 1
18:40 · Франция. Лига 1
​В «Интер Майами» рассказали о желании подписать Месси
12:15 · Испания. Ла Лига
«Лион» интересуется Вилльямом Карвалью
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по Кимпембе
11:35 · Франция. Лига 1
Неймар: «Я очень рад находиться в «ПСЖ»
11:11 · Германия. Бундеслига
Зоммер переходит из «Боруссии» во французский клуб
10:57 · Италия. Серия А
Вейналдум близок к переходу в команду Моуринью
10:57 · Англия. Премьер-лига
Сделка «Арсенала» и «Марселя» по Таварешу сорвалась
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» начал переговоры с нападающим «Ренна»
10:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Спортинга»
09:33 · Франция. Лига 1
«Нант» покупает нападающего «Галатасарая»
08:50 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» усилится защитником «Лиона»
Все новости
Рекомендуем