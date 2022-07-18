Марсело может продолжить карьеру в Лиге 1

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор хочет пригласить в клуб защитника Марсело.

По информации RMC Sport, экс-защитник мадридского «Реала» имеет предложение от «Лос-Анджелеса», но предпочтительным вариантом продолжения карьеры для бразильца является европейский клуб.

Ранее сообщалось, что «Лион» отказался от подписания 34-летнего игрока.

Напомним, что Марсело покинул стан «сливочных» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он выступал за «Реал» с 2007 года. Он провел 544 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и записал на свой счет 103 результативные передачи.