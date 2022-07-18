​В «Интер Майами» рассказали о желании подписать Месси

Хавьер Асенси, занимающий должность коммерческого директора «Интер Майами», высказался о Лионеле Месси. По словам функционера, клуб хотел бы подписать звёздного аргентинского нападающего.

«Реально ли будет подписать Месси? Всё зависит от него и его решения. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие футболисты в мире, а Месси, на мой взгляд, лучший в истории», - слова Асенси приводит Mundo Deportivo.

Лионель Месси в настоящий момент выступает за «ПСЖ». Действующий контракт звёздного аргентинца рассчитан до конца сезона 2022/2023. В договоре есть опция возможного продления ещё на один год.