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Неймар: «Я очень рад находиться в «ПСЖ»

18 Июля 2022 • 11:35 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар счастлив находиться в своём клубе. Об этом бразильский футболист заявил в Японии, где проходят предсезонные сборы команды Кристофа Галтье.

«Я очень рад находиться в «ПСЖ» и готовиться к сезону в Японии. Надеюсь, что мы сможем подготовиться наилучшим образом», – цитирует Неймара французский журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Неймара ранее связывали с переходом в Английскую премьер-лигу, где в услугах футболиста были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити». Но несмотря на это, новый тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал понять, что рассчитывает на бразильца в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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