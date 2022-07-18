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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» покупает нападающего «Галатасарая»

18 Июля 2022 • 09:33 Комментировать

Форвард турецкого «Галатасарая» Мостафа Мохамед близок к переезду во французский чемпионат. Подписать 24-летнего египетского футболиста собирается «Нант», об этом сообщается на страницах Lequipe.

Французы желают оформить аренду футболиста до конца следующего сезона с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что «Нант» уже пытался подписать африканца в 2020 году, однако тогда сделка не состоялась.

В прошедшем сезоне Мохамед принял участие в 40 поединках за «Галатасарай» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Нант Трансферы футбола - лето 2022 Мостафа Мохамед
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