«Нант» покупает нападающего «Галатасарая»

Форвард турецкого «Галатасарая» Мостафа Мохамед близок к переезду во французский чемпионат. Подписать 24-летнего египетского футболиста собирается «Нант», об этом сообщается на страницах Lequipe.

Французы желают оформить аренду футболиста до конца следующего сезона с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что «Нант» уже пытался подписать африканца в 2020 году, однако тогда сделка не состоялась.

В прошедшем сезоне Мохамед принял участие в 40 поединках за «Галатасарай» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.