Французский топ-клуб отказался бесплатно подписывать экс-звезду «Реала»

Экс-футболист мадридского «Реала» Марсело мог продолжить карьеру во французском чемпионате. Как информирует Footmercato, услуги 34-летнего звездного ветерана были предложены «Лиону».

«Ткачи» сейчас ведут поиски нового латераля, который заменил бы Эмерсона, вернувшегося в лондонский «Челси». Агент Марсело решил воспользоваться ситуацией и предложил «Лиону» услуги своего клиента, на что получил отказ. Во французском клубе сочли, что финансовые запросы бразильца слишком завышены.

Марсело защищал цвета мадридского «Реала» с 2007 по 2022 год. По завершении минувшего сезона у бразильского игрока истек срок действия контракта с клубом.