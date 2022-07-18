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Французский топ-клуб отказался бесплатно подписывать экс-звезду «Реала»

18 Июля 2022 • 08:23 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Марсело мог продолжить карьеру во французском чемпионате. Как информирует Footmercato, услуги 34-летнего звездного ветерана были предложены «Лиону».

«Ткачи» сейчас ведут поиски нового латераля, который заменил бы Эмерсона, вернувшегося в лондонский «Челси». Агент Марсело решил воспользоваться ситуацией и предложил «Лиону» услуги своего клиента, на что получил отказ. Во французском клубе сочли, что финансовые запросы бразильца слишком завышены.

Марсело защищал цвета мадридского «Реала» с 2007 по 2022 год. По завершении минувшего сезона у бразильского игрока истек срок действия контракта с клубом.

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Лион Марсело Трансферы футбола - лето 2022
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