​Тренер «ПСЖ» снова высказался о будущем Неймара

На своей первой пресс-конференции после назначения главным тренером «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил о желании сохранить в команде форварда Неймара. Теперь рулевой французского гранда снова высказался о будущем бразильца.

«Хочу ли я, чтобы Неймар остался? Да, на пресс-конференции я ясно выразился. Но в этой ситуации есть много вещей, которые я не могу контролировать», - высказался Галтье в интервью для L’Equipe.

Ранее в СМИ появлялась информация о готовности «ПСЖ» продать Неймара в летнее трансферное окно. При этом сообщалось, что бразилец не хочет уходить, поскольку он сконцентрирован на будущем чемпионате мира.