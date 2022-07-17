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Чемпионат Франции. Лига 1

​Тренер «ПСЖ» снова высказался о будущем Неймара

17 Июля 2022 • 14:36 Комментировать

На своей первой пресс-конференции после назначения главным тренером «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил о желании сохранить в команде форварда Неймара. Теперь рулевой французского гранда снова высказался о будущем бразильца.

«Хочу ли я, чтобы Неймар остался? Да, на пресс-конференции я ясно выразился. Но в этой ситуации есть много вещей, которые я не могу контролировать», - высказался Галтье в интервью для L’Equipe.

Ранее в СМИ появлялась информация о готовности «ПСЖ» продать Неймара в летнее трансферное окно. При этом сообщалось, что бразилец не хочет уходить, поскольку он сконцентрирован на будущем чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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