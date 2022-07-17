Месси и Роналду свергнуты: назван игрок с самым высоким рейтингом в FIFA 23

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит самый высокий рейтинг в новой части футбольной игры FIFA 23. Об этом сообщается на FutZoneFIFA.

Согласно данным источника, француз прервет гегемонию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, которые на протяжении долгого времени лидировали в рейтинге популярного симулятора.

Рейтинг Мбаппе в новой части игры составит 93 балла. Как утверждает источник, это самый высокий показатель среди всех футболистов.

Этим летом Килиан был близок к переходу в мадридский «Реал», однако по итогу передумал и подписал новый контракт с «ПСЖ».