Тренер сборной Аргентины рассказал, что думает о Месси

Бывший аргентинский защитник, а ныне член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла высказался о главной звезде команды Лионеле Месси, выступающем на клубном уровне за «ПСЖ».

«Месси всегда по максимуму относится к делу. Его все уважают, он является кумиром для многих. Лионель – лидер, который может решить исход матча в любой момент», - передает слова специалиста Sports Radio.

Напомним, что в прошлом году Месси выиграл долгожданный трофей с национальной командой. «Альбиселесте» стали триумфаторами Кубка Америки.

На счету 34-летнего форварда 86 голов в 162 матчах за сборную Аргентины.