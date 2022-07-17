Легенда сборной Франции против перехода сына в «ПСЖ»

Бывший защитник национальной сборной Франции Лилиан Тюрам отреагировал на интерес «ПСЖ» к его сыну Кефрену, ныне выступающему в Лиге 1 за «Ниццу».

По сообщения Lequipe, Лилиан выступил против этого трансфера. По мнению легенды, сыну стоит продолжить прогрессировать в «Ницце», а не переходить в столичный гранд, где он может стать резервистом.

Напомним, что в приобретении Кефрена заинтересован новый главный тренер «ПСЖ» Кристиан Галтье.

В минувшем сезоне защитник провел 41 поединок за «Ниццу», отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.