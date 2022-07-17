Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Легенда сборной Франции против перехода сына в «ПСЖ»

17 Июля 2022 • 08:50 Комментировать

Бывший защитник национальной сборной Франции Лилиан Тюрам отреагировал на интерес «ПСЖ» к его сыну Кефрену, ныне выступающему в Лиге 1 за «Ниццу».

По сообщения Lequipe, Лилиан выступил против этого трансфера. По мнению легенды, сыну стоит продолжить прогрессировать в «Ницце», а не переходить в столичный гранд, где он может стать резервистом.

Напомним, что в приобретении Кефрена заинтересован новый главный тренер «ПСЖ» Кристиан Галтье.

В минувшем сезоне защитник провел 41 поединок за «Ниццу», отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лилиан Тюрам Кефрен Тюрам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
08:50 · Франция. Лига 1
Легенда сборной Франции против перехода сына в «ПСЖ»
07:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу игрока сборной Португалии
02:04 · Франция. Лига 1
Лилиан Тюрам не одобряет переход своего сына в «ПСЖ»
00:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова заплатить 30 млн за 17-летнего форварда
16 Июля
21:56 · Франция. Лига 1
Экитике – о переходе в «ПСЖ»: «У меня нет никаких сомнений, я уверен в себе»
21:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил о подписании Экитике официально
20:39 · Италия. Серия А
Названа причина перехода Фабрегаса в «Комо» 1
15:26 · Франция. Лига 1
Галтье хочет, чтобы Мбаппе больше времени проводил в чужой штрафной 1
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нацелился на защитников «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
13:48 · Италия. Серия А
Вейналдум не входит в планы Галтье, «ПСЖ» предложил игрока двум клубам Серии А
11:39 · Италия. Серия А
Кунде – запасной вариант для «ПСЖ» в случае срыва трансфера Шкриньяра
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может усилиться форвардом «Ниццы»
10:10 · Франция. Лига 1
Новый тренер «ПСЖ» рассказал, что думает о Месси 8
09:43 · Англия. Премьер-лига
Галтье — о Кимпембе в «Челси»: «Мы вместе посмеялись над этим»
08:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал игроков, которые не поедут в предсезонное турне
Все новости
Рекомендуем