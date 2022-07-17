«ПСЖ» сделал предложение по трансферу игрока сборной Португалии

Несмотря на недавние новости об отказе «ПСЖ» от борьбы за полузащитника Ренату Саншеша, во Франции продолжают обсуждать потенциальный трансфер.

По сообщениям RMC Sport, руководство парижского гранда предложило «Лиллю», владеющему правами на португальского хавбека, 12 миллионов евро. На это предложение «доги» ответили отказом.

При этом «Лилль» рискует в следующем году потерять Саншеша бесплатно, поскольку его контракт с клубом истекает в конце июня 2023 года.

Ранее в европейских СМИ сообщалось, что в трансфере Ренату также заинтересован «Милан».

В прошлом сезоне Лиги 1 португалец забил два гола и отдал пять ассистов в 26 играх.