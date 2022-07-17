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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сделал предложение по трансферу игрока сборной Португалии

17 Июля 2022 • 07:23 Комментировать

Несмотря на недавние новости об отказе «ПСЖ» от борьбы за полузащитника Ренату Саншеша, во Франции продолжают обсуждать потенциальный трансфер.

По сообщениям RMC Sport, руководство парижского гранда предложило «Лиллю», владеющему правами на португальского хавбека, 12 миллионов евро. На это предложение «доги» ответили отказом.

При этом «Лилль» рискует в следующем году потерять Саншеша бесплатно, поскольку его контракт с клубом истекает в конце июня 2023 года.

Ранее в европейских СМИ сообщалось, что в трансфере Ренату также заинтересован «Милан».

В прошлом сезоне Лиги 1 португалец забил два гола и отдал пять ассистов в 26 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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