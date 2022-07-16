Галтье хочет, чтобы Мбаппе больше времени проводил в чужой штрафной

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, чего ожидает от работы с нападающим Килианом Мбаппе. Французский специалист хочет, чтобы форвард проводил больше времени в чужой штрафной.

«Я хочу, чтобы Мбаппе ассоциировался с другим типом нападающих. Килиан очень любит играть глубоко и действовать между линиями, ведь его техника позволяет ему это делать. Но я хотел бы, чтобы он больше времени проводил в чужой штрафной», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, что Мбаппе пару месяцев назад продлил контракт с «ПСЖ» на три года и отказался переходить в мадридский «Реал», с которым у игрока уже была устная договорённость.