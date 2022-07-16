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Чемпионат Франции. Лига 1

Новый тренер «ПСЖ» рассказал, что думает о Месси

16 Июля 2022 • 10:10 Комментировать

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о звездном нападающем команды Лионеле Месси.

«Лео начал в Париже новую жизнь, как семейную, так и футбольную. Я уважаю людей, которые в 34 года хотят испытать что-то новое. Не многие способны на такой шаг.

Безусловно, присутствует период адаптации к новому месту. В последние дни я вижу, что Месси выкладывается по максимуму. В остальном же весь мир знает, на что он способен», - передает слова специалиста Lequipe.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне чемпионата Франции аргентинец забил шесть голов и сделал 14 ассистов в 26 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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