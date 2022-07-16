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«ПСЖ» назвал игроков, которые не поедут в предсезонное турне

16 Июля 2022 • 08:58 Комментировать

В скором времени «ПСЖ» отправится в предсезонное турне. На официальном сайте клуба появилась информация об игроках, которые примут участие в предстоящих товарищеских встречах. В список включены 25 футболистов.

Стоит отметить, что в него не попали защитник Левен Кюрзава, полузащитники Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Андер Эррера и Рафинья Алькантара. Вполне вероятно, что французский гранд выставит этих исполнителей на трансфер.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Вейналдума заинтересован ПСВ Эйндховен, а Дракслер может перебраться в миланский «Интер» как часть сделки по трансферу защитника Милана Шкриньяра.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера Джорджиньо Вейналдум
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