«ПСЖ» назвал игроков, которые не поедут в предсезонное турне

В скором времени «ПСЖ» отправится в предсезонное турне. На официальном сайте клуба появилась информация об игроках, которые примут участие в предстоящих товарищеских встречах. В список включены 25 футболистов.

Стоит отметить, что в него не попали защитник Левен Кюрзава, полузащитники Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Андер Эррера и Рафинья Алькантара. Вполне вероятно, что французский гранд выставит этих исполнителей на трансфер.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Вейналдума заинтересован ПСВ Эйндховен, а Дракслер может перебраться в миланский «Интер» как часть сделки по трансферу защитника Милана Шкриньяра.