«ПСЖ» покупает конкурента Месси и Мбаппе

Столичный «ПСЖ» близок к подписанию новичка в атакующую линию. По сообщениям Sky Sports, в ближайшее время ряды парижского коллектива пополнит нападающий «Реймса» Уго Экитике.

Чемпион Франции уже согласовал переход игрока. С самим футболистом также оговорены все детали сотрудничества. За трансфер форварда «ПСЖ» заплатит «Реймсу» порядка 35 миллионов евро.

В услугах Экитике еще был заинтересован «Ньюкасл», однако парижане смогли опередить английский клуб.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и три результативные передачи.