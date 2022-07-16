Верратти: «Расплата за наши ошибки»

Итальянский полузащитник Марко Верратти по-прежнему переживает вылет итальянской сборной, которая не пробилась на чемпионат мира в Катаре. Это случилось после поражения от Северной Македонии 24 марта текущего года. Итальянская сборная пропустит второй чемпионат мира кряду - такого с ней ранее не случалось.

- Это была катастрофа. Очень жесткий контраст - сперва мы стали чемпионами Европы, а всего лишь через несколько месяцев получили такую оплеуху. У нас не получилось сыграть так, как на Евро. В таких матчах, если ошибаешься, расплачиваешься за свои ошибки, - цитирует Верратти ITASportPress.

Сборная Италии четырежды становилась чемпионом мира - в 1934, 1938. 1982 и 2006 годах.