Экс-голкипер «Бордо» перебрался в «Осер»

Французский «Бордо» вылетел из высшей лиги французского футбола, но бывшие игроки клуба пытаются остаться в Лиге 1. И некоторым из них это удается - в частности, удача улыбнулась 35-летнему голкиперу Бенуа Костилю, контракт которого с «Бордо» закончился в конце июня. Теперь он в качестве свободного агента присоединился к «Осеру». Чемпион Франции 1996 года вернулся в высшую лигу после десятилетнего отсутствия, и теперь ищет пути для усиления состава. Костиль подписал однолетнее соглашение с клубом.

Свой первый матч в новом сезоне Лиги 1 «Осер» проведет седьмого августа с «Лиллем».