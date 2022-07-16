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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-голкипер «Бордо» перебрался в «Осер»

16 Июля 2022 • 01:01 Комментировать
Лилль
...
Осер
1.75 3.75 4.60
07.08 16:00

Французский «Бордо» вылетел из высшей лиги французского футбола, но бывшие игроки клуба пытаются остаться в Лиге 1. И некоторым из них это удается - в частности, удача улыбнулась 35-летнему голкиперу Бенуа Костилю, контракт которого с «Бордо» закончился в конце июня. Теперь он в качестве свободного агента присоединился к «Осеру». Чемпион Франции 1996 года вернулся в высшую лигу после десятилетнего отсутствия, и теперь ищет пути для усиления состава. Костиль подписал однолетнее соглашение с клубом.

Свой первый матч в новом сезоне Лиги 1 «Осер» проведет седьмого августа с «Лиллем».

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Бордо Бенуа Костиль Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИЛЛЬ ОСЕР
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