«Марсель» подписал экс-защитника «Порту»

Защитник Шансель Мбемба присоединился к «Марселю». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

«Олимпийцы» подписали игрока в качестве свободного агента. Его соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Последним клубом футболиста был «Порту», за который он выступал с 2018 года, но стороны не смогли договориться о новом контракте.

Всего за «драконов» Мбемба провёл 137 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить девять мячей и отдать одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника сборной ДР Конго в 17 млн евро.