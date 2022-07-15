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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» подписал экс-защитника «Порту»

15 Июля 2022 • 21:16 Комментировать

Защитник Шансель Мбемба присоединился к «Марселю». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

«Олимпийцы» подписали игрока в качестве свободного агента. Его соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Последним клубом футболиста был «Порту», за который он выступал с 2018 года, но стороны не смогли договориться о новом контракте.

Всего за «драконов» Мбемба провёл 137 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить девять мячей и отдать одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника сборной ДР Конго в 17 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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