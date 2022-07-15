«ПСЖ» достиг соглашения по трансферу нападающего

«ПСЖ» близок к тому, чтобы пополнить свои ряды нападающим из другого французского клуба. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижский клуб достиг полного соглашения с «Реймсом» по трансферу форварда Уго Экитике.

О сумму трансфера пока не сообщается, но сам футболист готов перейти в «ПСЖ». Ранее ради этого молодой француз отклонил предложение от «Ньюкасла», который был готов приобрести его из «Реймса».

Таким образом сделка по нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке стала ещё менее вероятной. Теперь фаворитом на итальянца стал лондонский «Вест Хэм», который готов выложить за форварда 40 миллионов евро.