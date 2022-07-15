Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» достиг соглашения по трансферу нападающего

15 Июля 2022 • 13:45 Комментировать

«ПСЖ» близок к тому, чтобы пополнить свои ряды нападающим из другого французского клуба. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижский клуб достиг полного соглашения с «Реймсом» по трансферу форварда Уго Экитике.

О сумму трансфера пока не сообщается, но сам футболист готов перейти в «ПСЖ». Ранее ради этого молодой француз отклонил предложение от «Ньюкасла», который был готов приобрести его из «Реймса».

Таким образом сделка по нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке стала ещё менее вероятной. Теперь фаворитом на итальянца стал лондонский «Вест Хэм», который готов выложить за форварда 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс Трансферы футбола - лето 2022 Уго Экитике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
13:56 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказывается вести переговоры с «Челси» и «ПСЖ», но скоро всё может поменяться
13:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» достиг соглашения по трансферу нападающего
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Уан-Биссаку защитником «Ланса»
12:11 · Франция. Лига 1
Андер Эррера назвал Мбаппе лучшим талантом в истории «ПСЖ»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Френки де Йонга предложил футболиста «Челси» и «ПСЖ»
11:08 · Франция. Лига 1
«Марсель» подпишет экс-игрока «Порту»
10:59 · Италия. Серия А
Скамакка уже не является приоритетом «ПСЖ» на позицию форварда
10:45 · Италия. Серия А
«Милан» может проиграть борьбу за защитника «ПСЖ» другому итальянскому клубу
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратил внимание на звёздного форварда «Лиона»
01:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» решил не приобретать Саншеша 1
01:01 · Италия. Серия Б
Источник: Фабрегас перейдет в клуб из Серии Б 1
14 Июля
18:00 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался игроком «Бордо» Онаной
17:50 · Англия. Премьер-лига
Три ТОП-клуба отказались от идеи пригласить Роналду 3
16:53 · Италия. Серия А
«Монца» включилась в борьбу за Шеку
16:33 · Франция. Лига 1
Головин рассказал о подготовке команды к новому сезону
Все новости
Рекомендуем