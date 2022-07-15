Андер Эррера назвал Мбаппе лучшим талантом в истории «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился своим мнением по поводу самого талантливого игрока в истории французского клуба.

«Если бы Килиан Мбаппе ушел, я бы не удивился, но быть величайшим игроком в истории клуба, возможность выиграть для него Лигу чемпионов — это огромная мотивация. Я понимаю величие таких команд, как «Реал», но вы должны уважать парижского парня, который хочет войти в историю в своем клубе», - сказал Эррера в эфире El Partidazo de Cope.

Ранее Мбаппе подписал новый контракт с парижским клубом, несмотря на интерес со стороны «Реала».

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 35 матчей, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.