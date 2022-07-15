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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» подпишет экс-игрока «Порту»

15 Июля 2022 • 11:08 Комментировать

Французский «Марсель» в ближайшее время подпишет защитника Шанселя Мбемба на правах свободного агента. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, футболист подпишет с французским клубом контракт до 2025 года. Напомним, что в услугах африканского защитника ранее также был заинтересован чемпион Италии «Милан».

Ранее футболист покинул «Порту» по весьма необычной причине. «Драконы» не стали продлевать с ним контракт из-за того, что он подделал свой возраст. По паспорту Шанселю 28 лет, но как оказалось, игрок родился на 4 года раньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Шансель Мбемба Трансферы футбола - лето 2022
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