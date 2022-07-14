Французский «Лилль» завершил трансфер одного из лучших бомбардиров Лиги 1. Контракт с «догами» подписал нападающий Мохамед Байо, который в прошлом сезоне забил 14 голов за «Клермон» в чемпионате Франции.

По сведениям от RMC Sport, трансфер 24-летнего форварда стоит «Лиллю» 12 миллионов евро. Футболист подписал с «догами» соглашение, которое рассчитано на 5 лет.

В позапрошлом сезоне Байо забил за «Клермон» 18 голов во втором дивизионе чемпионата Франции. Футболист ранее также успел поиграть на правах аренды за клуб из третьего дивизиона – «Дюнкерк», за который забил 14 голов в 34 поединках.