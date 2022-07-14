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Данилу может покинуть «ПСЖ» этим летом

14 Июля 2022 • 14:48 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра может сменить клубную прописку в это трансферное окно. По информации от журналиста Адриена Гренье, португалец обсудил своё будущее со спортивным директором Луисом Кампосом, где игроку дали чётко понять, что он не входит в планы клуба на будущее.

Напомним, что Данилу в прошлом сезоне был основным игроком «ПСЖ» и появлялся на поле в решающих матчах, включая игры ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Сам Данилу готов остаться и бороться за своё место в основе, но если руководство попросит его уйти, футболист будет вынужден найти себе новую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра
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