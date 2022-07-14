Месси решит своё будущее после чемпионата мира

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси решит своё будущее по окончанию чемпионата мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре. Напомним, что «ПСЖ» в данный момент готов предложить аргентинцу новый контракт до 2024 года, но футболист пока не спешит давать согласие.

В первом сезоне за «ПСЖ» Месси забил всего 6 голов в чемпионате Франции и выдал худшие цифры в карьере. Тем не менее, в своём недавнем интервью аргентинец заявил, что в следующей кампании всё будет иначе.

Месси ранее связывали с возвращением в «Барселону», но пока это невозможно из-за нестабильной финансовой ситуации каталонского клуба.