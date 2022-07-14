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Эррера: «Я очень хочу остаться в «ПСЖ»

14 Июля 2022 • 11:58 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера заявил, что счастлив во французском клубе и очень хотел бы остаться. Напомним, что новый спортивный директор клуба Луис Кампос включил баска в список игроков, с которыми хотел бы расстаться.

«Я счастлив и очень хочу остаться в «ПСЖ». Я знаю, что в футболе ничего предугадать невозможно, но моё желание состоит в том, чтобы продолжать играть в этом клубе», – цитирует хавбека инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что Эррера перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед». После увольнения Томаса Тухеля игровое время полузащитника заметно уменьшилось.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера
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