Эррера: «Я очень хочу остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера заявил, что счастлив во французском клубе и очень хотел бы остаться. Напомним, что новый спортивный директор клуба Луис Кампос включил баска в список игроков, с которыми хотел бы расстаться.

«Я счастлив и очень хочу остаться в «ПСЖ». Я знаю, что в футболе ничего предугадать невозможно, но моё желание состоит в том, чтобы продолжать играть в этом клубе», – цитирует хавбека инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что Эррера перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед». После увольнения Томаса Тухеля игровое время полузащитника заметно уменьшилось.