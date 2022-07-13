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Чемпионат Франции. Лига 1

​Стало известно, почему Неймар не думает об уходе из «ПСЖ» слухи

13 Июля 2022 • 19:43 Комментировать

В последние недели и месяцы пресса то и дело обсуждает возможный уход Неймара из «ПСЖ». Поговаривают, что боссы парижского клуба не против отпустить звёздного бразильца при поступлении подходящего предложения. Впрочем, Неймар об отъезде из Парижа не думает.

Как сообщает портал Goal.com, Неймар в настоящий момент не рассматривает вариант с уходом из «ПСЖ» по причине того, что он сосредоточен на чемпионате мира 2022 года. Бразильский форвард рассчитывает подойти к мундиалю в наилучших кондициях, и сейчас он не хочет отвлекаться на вопросы, связанные с возможной сменой клуба.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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