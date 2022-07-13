«Селтик» близок к трансферу игрока «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю вошёл в сферу интересов шотландского «Селтика». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 19-летний футболист очень близок к переходу в стан «кельтов».

«Селтик» в данный момент ведёт продвинутые переговоры с «ПСЖ» по трансферу молодого полузащитника. Сообщается, что шотландский клуб заинтересован именно в постоянном трансфере.

Первое предложение «Селтика» по трансферу Мишю должно составить два с половиной миллиона евро. В прошлом сезоне юный Эдуар 5 раз выходил на поле в футболке «ПСЖ» в чемпионате Франции. В этих поединках полузащитник отметился одним результативным пасом.