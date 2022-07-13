Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Селтик» близок к трансферу игрока «ПСЖ»

13 Июля 2022 • 13:53 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю вошёл в сферу интересов шотландского «Селтика». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 19-летний футболист очень близок к переходу в стан «кельтов».

«Селтик» в данный момент ведёт продвинутые переговоры с «ПСЖ» по трансферу молодого полузащитника. Сообщается, что шотландский клуб заинтересован именно в постоянном трансфере.

Первое предложение «Селтика» по трансферу Мишю должно составить два с половиной миллиона евро. В прошлом сезоне юный Эдуар 5 раз выходил на поле в футболке «ПСЖ» в чемпионате Франции. В этих поединках полузащитник отметился одним результативным пасом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Селтик Эдуар Мишю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
13:53 · Франция. Лига 1
«Селтик» близок к трансферу игрока «ПСЖ»
13:48 · Италия. Серия А
Нападающий «Ромы» может перейти в клуб из Франции
12:19 · Германия. Бундеслига
Зоммер станет вратарём «Ниццы»
10:49 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Юмтити высказался о проваленном медосмотре
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится перехватить у «ПСЖ» форварда
09:59 · Испания. Ла Лига
В борьбу за Кунде вмешался «ПСЖ»
09:54 · Голландия. Эредивизие
Тальяфико очень близок к переходу во французский клуб
01:53 · Испания. Ла Лига
Источник: «Ренн» отказался от Юмтити не из-за проваленного медосмотра
00:34 · Франция. Лига 1
Марешиц сменил «Реймс» на хорватский «Беланович»
12 Июля
23:58 · Франция. Лига 1
«Лион» взял реванш у киевского «Динамо» за вечернее поражение
23:45 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира
23:14 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему в «ПСЖ» отказались от подписания Роналду 1
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» интересуется Нуну Таварешом
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл», «Аякс», «Лидс» и «Аталанта» поспорят за молодого нападающего «ПСЖ»
21:50 · Испания. Ла Лига
«Ренн» окончательно отказался от приобретения защитника «Барселоны» из-за проваленного медосмотра
Все новости
Рекомендуем