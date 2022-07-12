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Звезда НБА Морант бросил вызов Месси

12 Июля 2022 • 12:50 Комментировать (1)

Защитник клуба НБА «Мемфис Гриззлис» Джа Морант предложил нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси посоревноваться в соккере один на один.

В одном из шоу баскетболиста спросили, с кем бы из игроков эпохи Майкла Джордана он хотел бы сразиться. Однако Морант неожиданно указал на одного из лучших футболистов мира.

«Я не буду хвалиться, что никто не способен побить меня один на один где бы то ни было. Мне вообще все равно на это. Кстати, кто лучший игрок в соккер сейчас? Месси? Я хочу быть вратарем. Кто-нибудь, организуйте нам спарринг», - сказал Морант.

Ответа от аргентинской звезды пока не последовало.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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