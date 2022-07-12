Витинья – о звёздах «ПСЖ»: «Тренироваться с ними – это привилегия»

Новичок «ПСЖ» Витинья рассказал журналистам о своих впечатлениях о первых днях в парижской команде.

«Это привилегия - иметь возможность играть и тренироваться с Мбаппе, Месси и Неймаром. Они лучшие в мире. Я обязательно многому у них научусь. Одно это здорово. Прийти в учебный центр и принять меня так, как они меня приняли, поговорить со мной, чтобы помочь мне - я не могу просить большего», - сказал Витинья португальскому изданию RTP.

Футболист перешел в «ПСЖ» в это межсезонье из «Порту» за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.