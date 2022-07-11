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Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» сделал предложение по Гуйе

11 Июля 2022 • 21:18 Комментировать

Турецкий «Галатасарай» сделал «ПСЖ» предложение в размере 5 миллионов евро за трансфер полузащитника Идрисса Гуйе.

Парижский клуб отклонил этот вариант, но турки собираются увеличить первоначальную сумму, сообщает Foot Mercato.

«ПСЖ» планирует летом сократить количество игроков первого состава до 21 позиции, и Гуйе попал в список футболистов, которых руководство парижан выставило на трансфер. Контракт полузащитника заканчивается летом следующего года.

В прошедшем сезоне Гуйе провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2022
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