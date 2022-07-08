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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет перехватить нападающего, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Бавария»

08 Июля 2022 • 08:15 Комментировать

Нападающий «Ренна» Уго Экитике попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Оформить трансфер 20-летнего футболиста готов «ПСЖ», об этом сообщает портал Goal.com.

Источник рапортует, что парижане уже вступили в переговоры по трансферу Экитике. В споре за нападающего французскому чемпиону предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля», «Баварии» и «Челси».

Ранее также сообщалось, что Уго близок к переходу в «Ньюкасл». Стороны якобы согласовали трансфер за 36 миллионов евро, однако сделка до сих пор не оформлена.

В минувшем сезоне форвард отметился десятью забитыми мячами в 24 поединках Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике
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