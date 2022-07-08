«ПСЖ» хочет перехватить нападающего, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Бавария»

Нападающий «Ренна» Уго Экитике попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Оформить трансфер 20-летнего футболиста готов «ПСЖ», об этом сообщает портал Goal.com.

Источник рапортует, что парижане уже вступили в переговоры по трансферу Экитике. В споре за нападающего французскому чемпиону предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля», «Баварии» и «Челси».

Ранее также сообщалось, что Уго близок к переходу в «Ньюкасл». Стороны якобы согласовали трансфер за 36 миллионов евро, однако сделка до сих пор не оформлена.

В минувшем сезоне форвард отметился десятью забитыми мячами в 24 поединках Лиги 1.