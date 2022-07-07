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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» назвал трансферную стоимость Наваса

07 Июля 2022 • 14:54 Комментировать

«ПСЖ» определился с суммой, которую он хочет выручить от продажи вратаря Кейлора Наваса.

После смены тренерского штаба руководство «ПСЖ» объявило, что основным голкипером на следующий сезон станет Джанлуиджи Доннарумма. Таким образом, Навас сейчас находится в поисках нового клуба.

Покупателю придется заплатить 10 миллионов евро, сообщает L’Équipe. Контракт Наваса с «ПСЖ» рассчитан еще на два года. Его зарплата составляет 1 миллион евро в год и это может стать проблемой в поисках команды для 35-летнего вратаря.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 21 матч, пропустив в них 18 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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