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Месси и Мбаппе поссорились из-за Неймара

07 Июля 2022 • 14:43 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе поссорились из-за Неймара. Первый хочет, чтобы бразилец остался на «Парк де Пренс», а второй считает, что ему лучше просто уйти.

Мбаппе недавно продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года, публично отказавшись от предложения «Реала». По условиям нового договора Мбаппе получил практически абсолютную власть над трансферной политикой клуба. Именно Мбаппе склоняет руководство «ПСЖ» избавиться от бразильской суперзвезды, сообщает Mundo Deportivo.

Тем не менее, найти достойного покупателя Неймару представляется трудной задачей. Бразилец получает более 30 миллионов евро за сезон и вряд ли пойдет в клуб, который предложит ему меньшие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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