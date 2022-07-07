Витинья: «Все турниры созданы для побед «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Витинья рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.

Напомним, Витинья перешёл в «ПСЖ» из «Порту» в начале текущего месяца. Ранее сообщалось, что сумма трансфера португальского полузащитника составила примерно 40 миллионов евро. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

«Все турниры, в которых «ПСЖ» участвует, созданы для наших побед. Лига чемпионов — один из них. Играть там — это мечта. Нужно сделать всё для победы», — цитирует Витинью RMC Sport.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Порту» 47 матчей, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.