«ПСЖ» может продать Кимпембе и купить вместо него другого защитника

Французский «ПСЖ» этим летом может расстаться со своим воспитанником Преснелом Кимпембе. По информации от L’Equipe, в клубе рассматривают вариант с продажей защитника и покупкой на его место другого футболиста.

Напомним, что Кимпембе ранее не мог договориться с «ПСЖ» о новом контракте. Новый спортивный директор клуба Луис Кампос не будет держать француза в клубе, если по нему поступит выгодное предложение.

Кимпембе интересен лондонскому «Челси», где работает его бывший тренер Томас Тухель. Возможность приобретения француза также рассматривал туринский «Ювентус», который скоро может лишиться своего защитника Маттайса де Лихта.