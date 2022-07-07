Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может продать Кимпембе и купить вместо него другого защитника

07 Июля 2022 • 10:54 Комментировать

Французский «ПСЖ» этим летом может расстаться со своим воспитанником Преснелом Кимпембе. По информации от L’Equipe, в клубе рассматривают вариант с продажей защитника и покупкой на его место другого футболиста.

Напомним, что Кимпембе ранее не мог договориться с «ПСЖ» о новом контракте. Новый спортивный директор клуба Луис Кампос не будет держать француза в клубе, если по нему поступит выгодное предложение.

Кимпембе интересен лондонскому «Челси», где работает его бывший тренер Томас Тухель. Возможность приобретения француза также рассматривал туринский «Ювентус», который скоро может лишиться своего защитника Маттайса де Лихта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
11:04 · Италия. Серия А
«ПСЖ» согласовал контракт с одним из лучших бомбардиров Серии А
10:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может продать Кимпембе и купить вместо него другого защитника
10:50 · Франция. Лига 1
Витинья: «Конечно, я хотел бы играть вместе с Неймаром»
10:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет делать попыток вернуть Рамоса
10:19 · Англия. Премьер-лига
Агент Языджи подтвердил интерес к игроку из АПЛ
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к нападающему «Ниццы»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят купить экс-игрока ЦСКА
08:25 · Франция. Лига 1
Французский топ-клуб нацелился на Мертенса
01:28 · Италия. Серия А
Два именитых клуба ведут борьбу за экс-защитника «Барселоны»
00:43 · Италия. Серия А
«ПСЖ» сдает позиции в борьбе за Саншеша, у «Милана» вновь хорошие шансы подписать игрока
06 Июля
23:04 · Франция. Лига 1
Новичок «ПСЖ» Витинья: «Хочу достичь уровня Мбаппе»
22:17 · Франция. Лига 1
«Ренн» объявил о контракте с Манданда
22:06 · Англия. Премьер-лига
Миллз считает, что Месси не нужен топ-клубам АПЛ 2
22:05 · Франция. Лига 1
Дзофф не советует Доннарумме возвращаться в Италию
20:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлили контракт со своим защитником
Все новости
Рекомендуем