Назван возможный следующий клуб Месси после «ПСЖ»

У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси появился вариант продолжения карьеры за океаном. 34-летний аргентинский бомбардир может в будущем пополнить ряды «Интера Майами». Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, клуб из Флориды предпримет попытку оформить трансфер Месси летом следующего года. Также в планы «Интера» входит подписание опорного полузащитника каталонской «Барселоны» Серхио Бускетса.

В Майами рассчитывают, что Лионель и Серхио присоединятся к команде в следующем году.

Напомним, действующие контракты Месси и Бускетса с их нынешними клубами истекают по окончании сезона-2022/2023.