Новичок «ПСЖ» Витинья: «Хочу достичь уровня Мбаппе»

Новичок «ПСЖ» Витинья поделился дал интервью, в котором рассказал о своих планах после прихода в парижский гранд.

22-летний португальский полузащитник перешёл из «Порту». Сумма трансфера составила более 40 млн евро.

«Я пришёл сюда с намерением играть в основе. Любой игрок хочет выходить в старте, никому не нравится сидеть в запасе.

Хочу достичь уровня Мбаппе. Килиан – один из лучших футболистов мира, он показывает невероятную игру, – рассказал Витинья в интерью RMC Sport. – Я сделаю всё возможное, чтобы встать в один ряд с ним, и я нахожусь в лучшем клубе для решения этой задачи», – заявил игрок.

Контракт хавбека с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.