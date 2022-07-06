«Ренн» объявил о контракте с Манданда

Французский голкипер Стив Манданда, который чуть ранее объявил о расставании с «Марселем», недолго оставался без работы. О новом контракте с ним объявил другой французский клуб, в последнее время испытывающий серьезные турнирные амбиции - «Ренн».

Сообщение о соглашении с Манданда появилось на официальном сайте клуба, в минувшем сезоне занявшего четвертое место в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1. Речь идет о двухлетнем контракте с 37-летним вратарем, который утратил место первого вратаря «Марселя» в последнее время и провел лишь девять матчей в сезоне 2021/2022 годов.