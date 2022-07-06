Опытный голкипер «Марселя» может перейти в «Ренн»

Опытнейший французский голкипер «Марселя» Стив Манданда может в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации L'Equipe, 37-летний французский футболист перейдёт в «Ренн». Манданда уже устно договорился с новой командой, так что о сделке могут объявить в скором времени. Стоит отметить, что голкипер в составе «Марселя» провёл солидные 610 поединков, в которых пропустил 674 гола.

В прошлом сезоне Стив Манданда провёл во французском чемпионате в составе «лазурных» девять поединков, в пяти из которых сумел отыграть на ноль. Вратарь также выступал за «Кристал Пэлас».