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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино попрощался с «ПСЖ»: «Мы пережили фантастические моменты»

05 Июля 2022 • 23:41 Комментировать

Бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино выступил с прощальной речью.

Об увольнении аргентинца с должности главного тренера парижан стало известно сегодня. Его место занял Кристоф Галтье.

«Желаю всего наилучшего руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам «ПСЖ». Благодарен Нассеру, давшему мне возможность снова стать частью этого клуба. Вместе мы пережили фантастические моменты и великие победы.

Горжусь тем, что стал чемпионом с клубом, который так много значил для меня и моей семьи и в бытность игроком, и в роли тренера», – написал Маурисио Почеттино в своих социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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