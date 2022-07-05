Почеттино попрощался с «ПСЖ»: «Мы пережили фантастические моменты»

Бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино выступил с прощальной речью.

Об увольнении аргентинца с должности главного тренера парижан стало известно сегодня. Его место занял Кристоф Галтье.

«Желаю всего наилучшего руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам «ПСЖ». Благодарен Нассеру, давшему мне возможность снова стать частью этого клуба. Вместе мы пережили фантастические моменты и великие победы.

Горжусь тем, что стал чемпионом с клубом, который так много значил для меня и моей семьи и в бытность игроком, и в роли тренера», – написал Маурисио Почеттино в своих социальных сетях.