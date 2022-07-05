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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не заинтересован в подписании Дибалы

05 Июля 2022 • 21:22 Комментировать

Экс-игрок «Ювентуса» Пауло Дибала не является трансферной целью французского «Марселя».

Слухи связывают 28-летнего нападающего с интересом множества клубов, включая представителей Английской премьер-лиги и французской Лиги 1. По данным Фабрицио Романо, информация о возможном переходе Дибалы в «Марсель» не соответствует действительности. Аргентинец не входит в список трансферных целей французского клуба, переговоры не ведутся.

Напомним, что Пауло Дибала предпочитает перейти в «Интер». Стороны близки к договорённости, но пока не согласовали все детали. В числе претендентов на форварда также фигурирует «Монца».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пауло Дибала
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