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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье планирует сделать выбор между Доннаруммой и Навасом

05 Июля 2022 • 19:07 Комментировать

В прошлом сезоне Маурисио Почеттино менял вратарей, давая игровое время и Джанлуиджи Доннарумме, и Кейлору Навасу. Новоиспечённый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье будет иметь другой подход в этом вопросе, о чём он рассказал во вторник на первой пресс-конференции.

«Скоро я встречусь с вратарями. Я видел, как ими распоряжались в прошлом сезоне, но я не должен это комментировать. У меня есть принцип – я выбираю первого и второго номера, хотя второй номер может стать первым в зависимости от результатов. Так проще и мне, и вратарям», - сказал Галтье.

Сезон 2022/2023 в чемпионате Франции стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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