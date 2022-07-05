Президент «ПСЖ»: Мы рады приветствовать Галтье

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о назначении Кристофа Галтье на пост наставника команды.

Аль-Хелаифи сказал официальному сайту клуба о том, что очень рад приветствовать Кристофа Галтье в «ПСЖ». Этот тренер добился успеха везде, где только работал. Его личность позволяет ему правильно настраивать своих игроков и получать от них максимальную самоотдачу на поле. Клуб гордится тем, что имеет французского специалиста, это новая глава в истории команды.

Сегодня, 5 июля, «ПСЖ» объявил о прекращении сотрудничества с аргентинцем Маурисио Почеттино. Новым главным тренером команды стал экс-рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье.