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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: Мы рады приветствовать Галтье

05 Июля 2022 • 16:21 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о назначении Кристофа Галтье на пост наставника команды.

Аль-Хелаифи сказал официальному сайту клуба о том, что очень рад приветствовать Кристофа Галтье в «ПСЖ». Этот тренер добился успеха везде, где только работал. Его личность позволяет ему правильно настраивать своих игроков и получать от них максимальную самоотдачу на поле. Клуб гордится тем, что имеет французского специалиста, это новая глава в истории команды.

Сегодня, 5 июля, «ПСЖ» объявил о прекращении сотрудничества с аргентинцем Маурисио Почеттино. Новым главным тренером команды стал экс-рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи
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