​Новый тренер «ПСЖ» высказался о будущем Неймара

Во вторник «ПСЖ» официально объявил о смене главного тренера – Кристоф Галтье принял команду после ухода Маурисио Почеттино. На своей первой пресс-конференции в Париже Галтье высказался о будущем Неймара. В последние недели в прессе много говорят о возможном уходе звёздного бразильца из «ПСЖ».

«Я хочу, чтобы Неймар остался с нами. Он игрок мирового класса, и каждый тренер хотел бы иметь в составе такого футболиста. У меня уже есть чёткое видение, план, в котором Неймар находится здесь, в «ПСЖ», - высказался Галтье.

В своё время «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро – это самый дорогой трансфер в истории.