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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье – новый тренер «ПСЖ» официально

05 Июля 2022 • 15:23 Комментировать

«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье на должность главного тренера. Французский специалист подписал с парижским клубом контракт, который рассчитан на два сезона.

«Фактор Кампоса был решающим. Я принял предложение руководства с большим смирением и решимостью», – сказал Галтье в своём первом интервью в роли главного тренера клуба.

Напомним, что Галтье ранее был уволен из «Ниццы» спустя всего сезон после назначения. Ранее тренер работал в «Лидсе», который под его руководством дважды выходил в Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Франции в кампании 2020/21.

Чуть ранее «ПСЖ» уволил Маурисио Почеттино, выплатив аргентинцу и его тренерскому штабу 10 миллионов евро в качестве компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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