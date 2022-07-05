«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье на должность главного тренера. Французский специалист подписал с парижским клубом контракт, который рассчитан на два сезона.

«Фактор Кампоса был решающим. Я принял предложение руководства с большим смирением и решимостью», – сказал Галтье в своём первом интервью в роли главного тренера клуба.

Напомним, что Галтье ранее был уволен из «Ниццы» спустя всего сезон после назначения. Ранее тренер работал в «Лидсе», который под его руководством дважды выходил в Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Франции в кампании 2020/21.

Чуть ранее «ПСЖ» уволил Маурисио Почеттино, выплатив аргентинцу и его тренерскому штабу 10 миллионов евро в качестве компенсации.