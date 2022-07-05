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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино уволен из «ПСЖ» официально

05 Июля 2022 • 13:47 Комментировать (1)

Французский «ПСЖ» подтвердил увольнение своего главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист покинет команду, получив от клуба сумму компенсацию за досрочный разрыв соглашения.

Таким образом кресло главного тренера «ПСЖ» стало вакантным. Многие авторитетные источники уже подтвердили, что новым наставником клуба станет чемпиона Франции сезона-2020/21 Кристоф Галтье, который недавно покинул «Ниццу».

Напомним, что Почеттино возглавил «ПСЖ» зимой 2020 года, придя на замену Томасу Тухелю. Уже пару месяцев спустя после назначения аргентинца начали появляться слухи о его желании покинуть команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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