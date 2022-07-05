Неймар вернулся в расположение «ПСЖ» после отпуска

Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся в расположение французского клуба после отпуска. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье. Напомним, что бразилец хочет покинуть команду из-за конфликта с руководством.

Согласно последним слухам, Неймар больше всего хотел бы перебраться в английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересован лондонский «Челси», в котором работает его бывший тренер Томас Тухель. Однако главным препятствием для перехода футболиста является его высокая зарплата.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в его контракте с каталонской «Барселоной».