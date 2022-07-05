Секо Фофана планирует отклонить предложения от «Арсенала» и «ПСЖ»

Полузащитник Секо Фофана собирается принять «шокирующее» решение остаться в «Лансе», несмотря на интерес со стороны богатых топ-клубов.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ». Сумма трансфера оценивалась в 40 миллионов евро. Однако, по информации La Voix du Nord, Фофана раздумывает над решением остаться в «Лансе».

За последние два года Фофана стал одним из лучших полузащитников французского чемпионата. В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 38 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.